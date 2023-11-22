Евро-2024: состав корзин при жеребьевке группового турнира

В ночь с 21 на 22 ноября завершилась основная стадия отборочного турнира Евро-2024 и определился состав корзин при жеребьевке группового турнира чемпионата Европы.

На данный момент известен 21 участник из 24. Оставшиеся 3 сборные определятся по итогам плей-офф, матчи которого пройдут в марте 2024 года. Победители плей-офф попадут в четвертую корзину.

В плей-офф отбора Евро-2024 примут участие 12 команд: Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль, Босния, Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан. Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан сыграют в лиге C плей-офф. Точный состав участников лиги A и лиги B станет известен после дополнительной жеребьевки, которая пройдет 23 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Состав корзин на жеребьевку группового турнира Евро-2024:

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель лиги А плей-офф, победитель лиги B плей-офф, победитель лиги C плей-офф.

Жеребьевка группового турнира Евро-2024 состоится 2 декабря в Гамбурге.