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Сегодня, 21:14

Португалия — уже точно в 1/8 финала Евро. Это шанс для Грузии попасть в плей-офф?

Алексей Мороз
статистик
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Болельщик сборной Португалии в маске Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Португалия обыграла Турцию (3:0) в матче второго тура группы F и обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 и первое место в группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

  • — количество очков в очных встречах;
  • — разница мячей в очных встречах;
  • — количество голов в очных встречах;
  • — общая разница мячей;
  • — общее количество голов;
  • — меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
  • — место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Чтобы обеспечить себе второе место, Турции в последнем туре достаточно не проиграть Чехии. Даже если Грузия победит Португалию, она будет ниже из-за поражения в очном матче. А вот поражение Турции при таком раскладе отправляет команду сразу на четвертое место, при отсутствии сенсации в параллельном матче — на третье.

Грузия пока занимает последнюю строчку в группе. Если бы не «хоккейный» гол Турции в пустые ворота в первом туре, грузины были бы третьими за счет меньшего в сравнении с Чехией количества желтых карточек.

Матч против немотивированной Португалии может принести Грузии путевку в 1/8 финала. Победа выводит ее минимум на третье место с четырьмя очками и отличными шансами на плей-офф. В случае поражения чехов ничья также даст третью строчку, но с двумя баллами пробиться в плей-офф будет куда проблематичнее.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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