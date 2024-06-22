Португалия — уже точно в 1/8 финала Евро. Это шанс для Грузии попасть в плей-офф?
Португалия обыграла Турцию (3:0) в матче второго тура группы F и обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 и первое место в группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
- — количество очков в очных встречах;
- — разница мячей в очных встречах;
- — количество голов в очных встречах;
- — общая разница мячей;
- — общее количество голов;
- — меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
- — место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.
Чтобы обеспечить себе второе место, Турции в последнем туре достаточно не проиграть Чехии. Даже если Грузия победит Португалию, она будет ниже из-за поражения в очном матче. А вот поражение Турции при таком раскладе отправляет команду сразу на четвертое место, при отсутствии сенсации в параллельном матче — на третье.
Грузия пока занимает последнюю строчку в группе. Если бы не «хоккейный» гол Турции в пустые ворота в первом туре, грузины были бы третьими за счет меньшего в сравнении с Чехией количества желтых карточек.
Матч против немотивированной Португалии может принести Грузии путевку в 1/8 финала. Победа выводит ее минимум на третье место с четырьмя очками и отличными шансами на плей-офф. В случае поражения чехов ничья также даст третью строчку, но с двумя баллами пробиться в плей-офф будет куда проблематичнее.