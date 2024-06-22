Португалия — уже точно в 1/8 финала Евро. Это шанс для Грузии попасть в плей-офф?

Португалия обыграла Турцию (3:0) в матче второго тура группы F и обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 и первое место в группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Чтобы обеспечить себе второе место, Турции в последнем туре достаточно не проиграть Чехии. Даже если Грузия победит Португалию, она будет ниже из-за поражения в очном матче. А вот поражение Турции при таком раскладе отправляет команду сразу на четвертое место, при отсутствии сенсации в параллельном матче — на третье.

Грузия пока занимает последнюю строчку в группе. Если бы не «хоккейный» гол Турции в пустые ворота в первом туре, грузины были бы третьими за счет меньшего в сравнении с Чехией количества желтых карточек.

Матч против немотивированной Португалии может принести Грузии путевку в 1/8 финала. Победа выводит ее минимум на третье место с четырьмя очками и отличными шансами на плей-офф. В случае поражения чехов ничья также даст третью строчку, но с двумя баллами пробиться в плей-офф будет куда проблематичнее.