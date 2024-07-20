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Сегодня, 13:06

Сампаоли: «Дембеле играет как аутист — начинает и заканчивает эпизоды сам. Мбаппе иногда такой же»

Руслан Минаев
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Усман Дембеле.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборных Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли раскритиковал игру сборной Франции на чемпионате Европы.

Специалист отдельно отметил игру форвардов Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

«Другие [игроки сборной Франции] похожи на зрителей [во время матча]. Они знают, что Дембеле играет как аутист — он начинает игровой эпизод и сам его заканчивает. Он не способен заставить блистать партнера по команде. Мбаппе иногда делает так же.

У Франции потрясающий состав, но игрокам нужно много бегать. Потому что команда не находит возможности для атаки, когда пространства становится мало. Это происходит из-за нехватки распасовщиков. Команда полностью зависит от сплоченности и хорошего настроения ее лидеров. [Но] это не мое представление о футболе», — цитирует экс-тренера «Марселя» и «Севильи» RMC Sport со ссылкой на So Foot.

На Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, проиграв будущим чемпионам турнира испанцам со счетом 1:2. За шесть матчей на чемпионате Европы в Германии французская сборная забила 4 гола в 6 матчах.

Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Хорхе Сампаоли
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