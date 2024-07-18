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Сегодня, 11:05

Семин: «Спаллетти перенес в сборную тактику «Наполи», но у него не было таких исполнителей впереди»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о двух последних тренерах сборной Италии.

— Удивило ли вас, что так слабо сыграли Италия и Хорватия?

- Не сказал бы, что Хорватия слабо сыграла. Вот Италия — да. У хорватов, наверное, много возрастных игроков. Может быть, им немножко не повезло. А вот итальянцы разочаровали — это, пожалуй, самое большое разочарование Евро. Они ни одной игры не провели хорошо!

— Одну — первую с Албанией.

— Разве что. С другой стороны, у Италии нет таких топ-звезд, как в командах, вышедших в полуфинал. Группа атаки явно уступает почти любому сопернику. Еще один момент — раньше итальянцы танцевали от печки, делали ставку на оборону, а в атаке будет хороший момент — большие мастера его используют.

Здесь же Спаллетти перенес в сборную тактику «Наполи», который много контролировал мяч и играл на атакующую тройку во главе с Хвичей и Осименом, которые были в состоянии обыгрывать и регулярно забивать. С этой командой у него это совсем не получилось, потому что качество игроков на этих позициях было гораздо более низким.

— Работа Спаллетти совсем не убедила или у него, принявшего команду лишь в середине отборочного цикла, просто не было достаточно времени?

— Думаю, в какой-то мере это было стечение обстоятельств. Но удивило то, что итальянцы физически были не сильны — та же Швейцария превзошла их по всем статьям. Хотя всегда они были в этом компоненте на высоком уровне.

— Как, кстати, вы отнеслись к новости, что Роберто Манчини соскочил из «Скуадры адзурры» посреди квалификации в сборную Саудовской Аравии?

— Деньги! Он на них и сорвался. Наверное, Манчини не видел для себя больших перспектив в сборной Италии, поскольку уже выиграл с ней, когда этого особо никто не ждал.

— Тогда уйди сразу после невыхода на ЧМ-2022. Нет, он начинает новый цикл, а потом сбегает.

— А тогда не было предложения из Саудовской Аравии! Потом оно появилось — и он ушел. Манчини часто такие переходы делает. Где большой контракт — туда он и идет. Он и футболистом таким был.

— Он и в «Зените» в последние полгода работал спустя рукава, поскольку уже знал, что уходит в сборную.

— Да. Манчини танцует от финансов.

Сборная Испании выиграла Евро-2024. «Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина

Роберто Манчини
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Юрий Семин
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