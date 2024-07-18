Семин — о Рангнике: «У меня негативные воспоминания по «Локомотиву», поэтому говорить о нем неинтересно»

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о работе на Евро-2024 Доменико Тедеско, Ральфа Рангника и Мурата Якина, ранее работавших в РПЛ.

— Безоговорочно провалили чемпионат бельгийцы, которые вообще ни в одной игре ничего не показали.

— Думаю, у тренера оказалось недостаточно опыта. Что-то вроде у Тедеско есть, чтобы выиграть, — и вроде ничего нет. У нас в Питере на прошлом Евро у Бельгии был совершенно другой уровень. Как и на ЧМ-2018, когда она взяла бронзу. Ведь тут вполне уместно сравнение с Испанией. В обеих командах настало время смены поколений, и испанцы ничего не добивались даже дольше бельгийцев. Но они угадали с тренером, и для этого нужно было большое чутье, чтобы его назначить и построить игру вокруг двоих молодых краев. У бельгийцев — обратная ситуация. На мой взгляд, они с Тедеско не угадали.

— Вы же успели во главе «Локомотива» сыграть против его «Спартака».

— Да. Эмоций очень много, и тогда он передавал их команде. А сейчас я бы не сказал, что там было много эмоций.

— Зато хорошо проявили себя еще два специалиста, работавшие в РПЛ в разных ролях, — Ральф Рангник с австрийцами и Мурат Якин со швейцарцами.

— О Рангнике у меня только негативные воспоминания. Он на долгие годы лишил «Локомотив» финансирования и не принес в клуб ничего хорошего и нового. Поэтому мне даже неинтересно о нем говорить.

— Но на Евро-то его Австрия хорошо играла.

— Я мало смотрел Австрию. Она, на мой взгляд, была неплохо подготовлена физически — и все. Вот швейцарцы понравились. Но, повторяю, наша сборная тоже могла бы быть в этой группе команд — в зависимости от того, как подготовилась бы к чемпионату.