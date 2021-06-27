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Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала

11:30
Евро-2020: раздевалка Италии на «Уэмбли». Фото Getty Images Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
Евро-2020: раздевалка Италии на «Уэмбли». Фото Getty Images
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На чемпионате Европы стартовал плей-офф. В первом раунде — 1/8 финала — проводятся по два матча в четыре разных дня.
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото —

В одной половине сетки — чемпион мира Франция, чемпион Европы Португалия, выигравшие по три встречи в своих группах лидер рейтинга ФИФА Бельгия и Италия, а также Хорватия и Испания. В другой — еще одна команда со стопроцентным результатом на предварительной стадии Нидерланды, а также Англия и Германия, Швеция и Украина.

Первой в четвертьфинал вышла Дания, которая одержала вторую подряд крупную победу на Евро-2020 — разгромила Уэльс (4:0) после встречи с Россией (4:1).

Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

26 июня, суббота

Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)
Голы: Дольберг, 27 (0:1). Дольберг, 48 (0:2). Мехле, 88 (0:3). Брэйтуэйт, 90+6 (0:4).
Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Моррелл (Уилсон, 59), Бэйл, Мур (Т.Робертс, 78).
Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 77), Вестергор, Кристенсен, Стрюгер Ларсен (Андерсен, 77), Мехле, Дилэйни (Нергор, 60), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Корнелиус, 69), Дамсгор (Йенсен, 60).
Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80. Бэйл, 90+3.
Удаление: Уилсон, 90.
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).
ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).
26 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Италия — Австрия — 2:1 (0:0)
Голы: Кьеза, 95 (1:0). Пессина, 105 (2:0). Калайджич, 114 (2:1).
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 68), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 68), Иммобиле (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Белотти, 84).
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 114), Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 114), Гриллич (Шауб, 106), К.Шлагер (Грегорич, 106), Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).
Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103. Драгович, 120.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), ван Букел (Голландия).
26 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

27 июня, воскресенье

19.00 (мск). Будапешт. Нидерланды — Чехия

22.00 (мск). Севилья. Бельгия — Португалия

28 июня, понедельник

19.00 (мск). Копенгаген. Хорватия — Испания

22.00 (мск). Бухарест. Франция — Швейцария

29 июня, вторник

19.00 (мск). Лондон. Англия — Германия

22.00 (мск). Глазго. Швеция — Украина

Плей-офф Евро-2020: где смотреть матчи плей-офф. Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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