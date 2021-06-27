Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/8 финала

На чемпионате Европы стартовал плей-офф. В первом раунде — 1/8 финала — проводятся по два матча в четыре разных дня.

Евро-2020: сетка плей-офф. Фото —

В одной половине сетки — чемпион мира Франция, чемпион Европы Португалия, выигравшие по три встречи в своих группах лидер рейтинга ФИФА Бельгия и Италия, а также Хорватия и Испания. В другой — еще одна команда со стопроцентным результатом на предварительной стадии Нидерланды, а также Англия и Германия, Швеция и Украина.

Первой в четвертьфинал вышла Дания, которая одержала вторую подряд крупную победу на Евро-2020 — разгромила Уэльс (4:0) после встречи с Россией (4:1).

Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

26 июня, суббота

Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)

Голы: Дольберг, 27 (0:1). Дольберг, 48 (0:2). Мехле, 88 (0:3). Брэйтуэйт, 90+6 (0:4).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Моррелл (Уилсон, 59), Бэйл, Мур (Т.Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 77), Вестергор, Кристенсен, Стрюгер Ларсен (Андерсен, 77), Мехле, Дилэйни (Нергор, 60), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Корнелиус, 69), Дамсгор (Йенсен, 60).

Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80. Бэйл, 90+3.

Удаление: Уилсон, 90.

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).

26 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Италия — Австрия — 2:1 (0:0)

Голы: Кьеза, 95 (1:0). Пессина, 105 (2:0). Калайджич, 114 (2:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 68), Жоржиньо, Барелла (Пессина, 68), Иммобиле (Кьеза, 84), Инсинье (Кристанте, 108), Берарди (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер (Триммель, 114), Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 114), Гриллич (Шауб, 106), К.Шлагер (Грегорич, 106), Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович, 2. Ди Лоренцо, 50. Барелла, 51. Хинтереггер, 103. Драгович, 120.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), ван Букел (Голландия).

26 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

27 июня, воскресенье

19.00 (мск). Будапешт. Нидерланды — Чехия

22.00 (мск). Севилья. Бельгия — Португалия

28 июня, понедельник

19.00 (мск). Копенгаген. Хорватия — Испания

22.00 (мск). Бухарест. Франция — Швейцария

29 июня, вторник

19.00 (мск). Лондон. Англия — Германия

22.00 (мск). Глазго. Швеция — Украина

Плей-офф Евро-2020: где смотреть матчи плей-офф. Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.