Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
00:38
Сборная Украины со счетом 2:1 в дополнительное время победила команду Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).
В четвертьфинале сборная Украины сыграет с англичанами, которые во вторник победили команду Германии (2:0). Встреча пройдет 3 июля в Риме (Италия).
Опрос
проголосовало: 515Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Читайте также
9
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю