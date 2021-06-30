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Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы

00:38
Сборная Украины. Фото UEFA.com
Сборная Украины. Фото UEFA.com
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Сборная Украины со счетом 2:1 в дополнительное время победила команду Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с англичанами, которые во вторник победили команду Германии (2:0). Встреча пройдет 3 июля в Риме (Италия).

Швеция — Украина
Англия — Германия

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля