Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Украины со счетом 2:1 в дополнительное время победила команду Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с англичанами, которые во вторник победили команду Германии (2:0). Встреча пройдет 3 июля в Риме (Италия).