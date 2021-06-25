Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Евро-2020: Розетти признал ошибку голландских судей. В матче Турция — Италия следовало назначить пенальти

16:59
Эпизод матча Турция — Италия (0:3).
Эпизод матча Турция — Италия (0:3).
Теги:

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти на сегодняшней пресс-конференции заявил о единственной серьезной ошибке, допущенной арбитрами в ходе группового этапа Евро-2020.

В первом матче турнира Турция — Италия (0:3) арбитр Данни Маккели на 45-й минуте не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика.

Тогда возникли предположения, что голландский судья решил использовать новое правило, посчитав, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но, по мнению Розетти, следовало наказать турка пенальти. Ошибся Маккели, ошибся и его видеоассистент Кевин Блом, не вмешавшийся в действия арбитра.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Белоруссия и Франция вышли в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Буффон высказался о переходе Доннаруммы из «Милана» в «ПСЖ»
«Пеле сказал: «Его отлучили от футбола, а он вернулся и стал лучшим». Истории про Эдуарда Стрельцова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля