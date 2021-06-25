Евро-2020: Розетти признал ошибку голландских судей. В матче Турция — Италия следовало назначить пенальти
16:59
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти на сегодняшней пресс-конференции заявил о единственной серьезной ошибке, допущенной арбитрами в ходе группового этапа Евро-2020.
В первом матче турнира Турция — Италия (0:3) арбитр Данни Маккели на 45-й минуте не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика.
Тогда возникли предположения, что голландский судья решил использовать новое правило, посчитав, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но, по мнению Розетти, следовало наказать турка пенальти. Ошибся Маккели, ошибся и его видеоассистент Кевин Блом, не вмешавшийся в действия арбитра.
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