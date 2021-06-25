Итальянская ведущая футбольного шоу в прямом эфире повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт»

Видео с итальянской ведущей Паолой Феррарой стало вирусным в интернете.

Во время прямого эфира, посвященного Евро-2020, Феррара случайно повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт», в которой актриса Шэрон Стоун перекинула одну ногу на другую.

This happened on live TV during #Euro2020 ???



[Warning: ? only] — Troll Football (@TrollFootball) June 25, 2021

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи 1/8 финала турнира стартуют с 26 июня.