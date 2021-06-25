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Итальянская ведущая футбольного шоу в прямом эфире повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт»

16:58
Паола Феррара (слева) и Шэрон Стоун.
Паола Феррара (слева) и Шэрон Стоун.
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Видео с итальянской ведущей Паолой Феррарой стало вирусным в интернете.

Во время прямого эфира, посвященного Евро-2020, Феррара случайно повторила эротическую сцену из фильма «Основной инстинкт», в которой актриса Шэрон Стоун перекинула одну ногу на другую.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи 1/8 финала турнира стартуют с 26 июня.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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