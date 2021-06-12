В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца
Почему голландский судья не наказал турок 11-метровым?
На 45-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3) арбитр Данни Маккели не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика. Такое решение можно оценить как ошибочное.
Однако, вероятно, это тот случай, когда голландский судья решил использовать новое правило, которое уже используется на турнире: посчитал, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но с этой трактовкой трудно согласиться.
Это первый, но не последний раз, когда такое субъективное мнение рефери будет вызывать споры. Обычному болельщику, пожалуй, проще было бы руководствоваться правилами прошлого сезона: неестественное положение руки, она отставлена в сторону, значит, это основание для пенальти.
В России данное изменение правил вступит в силу с началом сезона-2021/22. Как вы думаете, что сделают с судьей РПЛ, если он в игре ЦСКА со «Спартаком» последует примеру Маккели и не назначит в схожей ситуации 11-метровый удар?
Предположу, что первое время в любом турнире возникнет немало споров и скандалов. Новое правило требует тщательного объяснения и разжевывания с использованием видеоматериалов.
А сегодня очень помогло бы короткое послематчевое интервью Маккели, в котором он объяснил бы свой вердикт. К сожалению, этого не произойдет. Придется ждать окончания турнира, после чего УЕФА наверняка проведет анализ и сделает единый видеоматериал по итогам чемпионата Европы с соответствующими разъяснениями и указаниями на будущее.
Дважды правильно не назначены пенальти
В двух других эпизодах первого тайма на 17-й и 21-й минутах арбитр принял верные решения, не назначив 11-метровые удары в ворота турецкой команды. Особенно бурно итальянцы требовали наказать соперников пенальти во втором случае, когда случился контакт мяча с рукой Чаглара Сеюнджю. Но она была прижата к корпусу — вердикт судьи следует поддержать. С Маккели согласился его соотечественник — видеоарбитр Кевин Блом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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