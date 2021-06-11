Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча-открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции. Встреча пройдет 12 июня в Риме.

«Трудно сказать, кто победит. Итальянцы в последнее время очень уверенно играют. У них была серия беспроигрышных матчей. Турки тоже в последнее время прибавили, очень быстрая команда, которая умеет показать хороший футбол. Все может быть, накал борьбы будет сумасшедший, уступать никто не захочет. Не знаю, в какой футбол будут играть итальянцы. Это не та команда, которая лезет вперед. Думаю, их игра будет аккуратной и собранной. Приблизительно команды с одинаковыми силами, но у итальянцев есть небольшое преимущество — это имя. Все будет зависеть от того, кто меньше допустит ошибок на футбольном поле», — сказал Колыванов «СЭ».

Начало матча Турция — Италия — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Первом канале.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Мария Куцубеева)