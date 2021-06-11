Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Турция — Италия: прогноз Игоря Колыванова на первый матч Евро-2020

12:00
«Олимпийский Стадион» в Риме. Фото Reuters
«Олимпийский Стадион» в Риме. Фото Reuters
Теги:

Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча-открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции. Встреча пройдет 12 июня в Риме.

«Трудно сказать, кто победит. Итальянцы в последнее время очень уверенно играют. У них была серия беспроигрышных матчей. Турки тоже в последнее время прибавили, очень быстрая команда, которая умеет показать хороший футбол. Все может быть, накал борьбы будет сумасшедший, уступать никто не захочет. Не знаю, в какой футбол будут играть итальянцы. Это не та команда, которая лезет вперед. Думаю, их игра будет аккуратной и собранной. Приблизительно команды с одинаковыми силами, но у итальянцев есть небольшое преимущество — это имя. Все будет зависеть от того, кто меньше допустит ошибок на футбольном поле», — сказал Колыванов «СЭ».

Начало матча Турция — Италия — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Первом канале.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Мария Куцубеева)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Колосков — о Бышовце: «Тренер от Бога. Но потом возомнил себя Наполеоном»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи