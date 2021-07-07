Эрик Гарсия считает, что Евро-2020 станет началом чего-то великого для сборной Испании
04:42
Защитник сюорной Испании Эрик Гарсия после поражения по пенальти от Италии в 1/2 финала Евро-2020 выразил надежду на успешное будущее. Для 20-летнего испанца это был первый крупный турнир.
«У нас есть основания верить, что это начало чего-то великого. И хочу поблагодарить наших болельщиков, они обеспечили нам страстную поддержку. Спасибо им всем», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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