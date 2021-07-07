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Бонуччи был уверен, что забьет пенальти в 1/2 финала Евро-2020

03:41
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что был уверен в себе во время серии пенальти в 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Итальянцы выиграли — 4:2 по пенальти (1:1 — в основное время).

«Это было невероятно. Очень тяжелый матч, надо отдать должное Испании. Они были хороши — признать это не стыдно. Никто так не умеет терпеть, как мы, итальянцы. Нам было тяжело, мы были готовы выполнять грязную работу и вместе дотерпели до финала.

Не промахиваются только те, кто не бьет пенальти. Я был уверен, что забью. Честно говоря, мы не знали, кого ставить на серию, потому что очень многие хотели пробить. Вся пятерка была уверена. Думаю, нам повезло, что Мануэль [Локателли] не забил первый пенальти. Так мы организовали на испанцев дополнительное давление", — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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