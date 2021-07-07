Джордан Пикфорд превзошел рекорд Гордона Бэнкса

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала чемпионата Европы против Дании.

Он не пропустил к 28-й минуте встречи. Таким образом, Пикфорд превзошел рекорд знаменитого вратаря Гордона Бэнкса по продолжительности «сухой» серии, который не пропускал в составе национальной команды на протяжении 720 минут. Это достижение Бэнкс установил в 1966 году.

721 — Jordan Pickford has set a new record for an England goalkeeper for most minutes without conceding, overtaking Gordon Banks' 720 minutes set between May/July 1966. Unbreakable. #ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/Thlx5Um8oc — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.