Джордан Пикфорд превзошел рекорд Гордона Бэнкса
22:30
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала чемпионата Европы против Дании.
Он не пропустил к 28-й минуте встречи. Таким образом, Пикфорд превзошел рекорд знаменитого вратаря Гордона Бэнкса по продолжительности «сухой» серии, который не пропускал в составе национальной команды на протяжении 720 минут. Это достижение Бэнкс установил в 1966 году.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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