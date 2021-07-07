Английские болельщики освистали гимн Дании
22:20
Болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед матчем 1/2 финала Евро-2020.
Во время исполнения датского гимна с трибун раздался свист. Матч начался в 22.00 по московскому времени. На данный момент счет равный — 0:0.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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