Английские болельщики освистали гимн Дании

Болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед матчем 1/2 финала Евро-2020.

Во время исполнения датского гимна с трибун раздался свист. Матч начался в 22.00 по московскому времени. На данный момент счет равный — 0:0.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.