Джордан Хендерсон забил свой первый гол за сборную Англии
3 июля 2021, 23:32
В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.
На 63-й минуте после подачи с углового забил полузащитник Джордан Хендерсон.
Хендерсон забил свой первый гол за Англию в своем 62-м матче за сборную. Для этого ему потребовалось 43 удара.
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