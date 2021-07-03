Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Джордан Хендерсон забил свой первый гол за сборную Англии

3 июля 2021, 23:32
Джордан Хендерсон. Фото AFP
Джордан Хендерсон. Фото AFP
Теги:

В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 63-й минуте после подачи с углового забил полузащитник Джордан Хендерсон.

Хендерсон забил свой первый гол за Англию в своем 62-м матче за сборную. Для этого ему потребовалось 43 удара.

Украина — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Израильское судно атаковали в Индийском океане
Израильское судно было атаковано в Индийском океане
Почему рекламу ВкусВилл с ЛГБТ-парой осудили в сети
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля