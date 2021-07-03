Джордан Хендерсон забил свой первый гол за сборную Англии

В эти минуты проходит матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы проходит на стадионе «Олимпико» в Риме.

На 63-й минуте после подачи с углового забил полузащитник Джордан Хендерсон.

Хендерсон забил свой первый гол за Англию в своем 62-м матче за сборную. Для этого ему потребовалось 43 удара.