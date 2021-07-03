Шмейхель прокомментировал победу на Чехией в 1/4 финала Евро

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии (2:1).

Мы знали, что это будет очень тяжелое испытание, и нам будет противостоять команда, обладающая таким же атлетизмом и напором, как и мы. В первом тайме мы играли хорошо. Во втором стало тяжело после того, как они забили быстрый гол и начали поддавливать нас. Но в этом и проявляется класс команды: можно играть красиво и побеждать, а можно бороться и добиваться результата. Вот именно это мы сегодня и сделали», — цитирует Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.