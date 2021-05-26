Апелляция Куделы на дисквалификацию за расизм отклонена, чех пропустит Евро-2020

Дисциплинарный комитет УЕФА не удовлетворил апелляцию защитника «Славии» Ондржея Куделы, сообщает официальный сайт организации 26 мая. В связи с этим футболист не сможет сыграть за сборную Чехии на Евро-2020.

Кудела был дисквалифицирован на десять матчей под эгидой УЕФА за расистское оскорбление игрока «Рейнджерс» Глена Камара в матче 1/8 финала Лиги Европы. Дисквалификация распространяется и на матчи сборных, что исключает его участие в Евро-2020. Камара заявил, что чешский игрок назвал его «гребаной обезьяной».

В то же время Камара ударил Куделу в подтрибунном. За этот поступок футболист «Рейнджерс» ранее получил три матча дисквалификации.