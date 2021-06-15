Черчесов ответил на вопрос о давлении на сборную России перед игрой с финнами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

— Ощущаете давление по поводу того, что в случае поражения можете не выйти из группы?

— У каждого свой характер. Если перед Бельгией была одна возможность, но больше зависела от соперника. То перед вторым матчем со сборной Финляндии есть четкое понимание. Мне легче знать. Наоборот, у меня состояние лучше. Я бы сказал, что мое состояние сейчас спокойное, правильное, рабочее.

— Вопрос по обороне. Вы наигрываете разные сочетания. Какие вы рассматриваете варианты на игру с финнами?

— Видите, мы недосчитались сперва одного защитника, потом другого, а турнир идет. От травм никто не застрахован — Кудряшов, Жирков, Самошников. Джикия и Дивеев после матча... Мы стараемся возможные варианты связок наиграть, чтобы условный Джикия первый раз не увидел Дивеева во втором матче Евро. Вы видите, что одна игра, а мы уже недосчитались нескольких футболистов. Стараемся какие-то нюансы учитывать, думая наперед.

В первом туре группового этапа сборная России уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия одержала победу над Данией (1:0).

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).