Доннарумма стал первым вратарем в истории, который признан лучшим игроком Евро

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020. Он стал первым вратарем в истории, который удостоился такой чести.

Gianluigi Donnarumma is the first goalkeeper to be named Player of the Tournament at the Euros ? pic.twitter.com/mq6LDO92O6 — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.