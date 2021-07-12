Доннарумма стал первым вратарем в истории, который признан лучшим игроком Евро
01:19
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020. Он стал первым вратарем в истории, который удостоился такой чести.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.
Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.
Читайте также
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю