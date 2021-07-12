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Доннарумма стал первым вратарем в истории, который признан лучшим игроком Евро

01:19
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020. Он стал первым вратарем в истории, который удостоился такой чести.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года