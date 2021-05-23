Дивеев: «В матче с Бельгией главное первый раз дотронуться до мяча»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об атмосфере в сборной России. Вчера, 22 мая, игроки прилетели в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.
— Как настроение после прилета. Говорят, что боялись, когда на посадку заходили?
— Да, самолет трясло, но в целом хорошо сели, поужинали, сегодня уже работаем.
— Есть ли волнение перед большим турниром?
— Сейчас уже нет. Конечно, будет волнение, если играть с Бельгией, но там главное первый раз дотронуться до мяча.
— Как противостоять Лукаку?
— Как Дзюбе. По массе они одинаковые.
— Делятся ли игроки в сборной на группы по клубам?
— Такого нет. Все общаться со всеми. Клубные дела мы оставили, когда чемпионат закончился. Старожил сборной подходят к молодым и говорят, что нужно общаться со всеми.
— Дебютный матч получился не таким удачным. Настроены попенять ситуацию?
— Да, у меня и в «Уфе» дебют был не совсем удачный, но отношусь спокойно к этому. Надо работать дальше.
Сегодня, 23 мая, в 11.30 по московскому времени команда провела первую тренировку. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля.
(Максим Алланазаров)
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю