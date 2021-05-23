Дивеев: «В матче с Бельгией главное первый раз дотронуться до мяча»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об атмосфере в сборной России. Вчера, 22 мая, игроки прилетели в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

— Как настроение после прилета. Говорят, что боялись, когда на посадку заходили?

— Да, самолет трясло, но в целом хорошо сели, поужинали, сегодня уже работаем.

— Есть ли волнение перед большим турниром?

— Сейчас уже нет. Конечно, будет волнение, если играть с Бельгией, но там главное первый раз дотронуться до мяча.

— Как противостоять Лукаку?

— Как Дзюбе. По массе они одинаковые.

— Делятся ли игроки в сборной на группы по клубам?

— Такого нет. Все общаться со всеми. Клубные дела мы оставили, когда чемпионат закончился. Старожил сборной подходят к молодым и говорят, что нужно общаться со всеми.

— Дебютный матч получился не таким удачным. Настроены попенять ситуацию?

— Да, у меня и в «Уфе» дебют был не совсем удачный, но отношусь спокойно к этому. Надо работать дальше.

Сегодня, 23 мая, в 11.30 по московскому времени команда провела первую тренировку. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля.

(Максим Алланазаров)