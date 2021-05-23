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Дюпин — о конкуренции в сборной России: «Лучше бы взяли всех четырех»

14:25
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Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал о внутренней конкуренции в национальной команде в преддверии чемпионата Европы.

— Первый большой турнир в вашей карьере. Волнуетесь?

— Чуть-чуть есть, но в целом у нас хорошая атмосфера, всем весело. В такой атмосфере у нас будет хороший результат, подойдем в хорошей атмосфере.

— Как вам тут?

— Красиво. Напоминает горный Алтай. Хотелось бы, чтобы у нас была такая инфраструктура, в таких местах тренироваться приятно.

— Четверо вратарей, кого-то отцепят. Есть ли переживания?

— Работаем в хорошей атмосфере дружеской. Кто бы ни ушёл, понятно, что все расстроятся. Лучше бы взяли всех четырех. Это жизнь, все понимают, что поедут трое. В этом нет ничего нервного.

Раньше все понимали, что Игорь Акинфеев номер один. Сейчас любой вратарь может стать первым. Хорошая конкуренция всегда на пользу. Самые лучшие вратари собраны тут, а кто будет играть — выбирать тренеру, мы доверяем мнению тренеров.

Напомним, что к Евро-2020 в составе сборной готовятся Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

(Максим Алланазаров)

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