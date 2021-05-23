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Дюпин рассказал, как отреагировал бы на свой вызов в сборную несколько лет назад

14:35
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Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал, как проходят тренировки национальной команды, а также отметил, что не поверил бы в вызов в сборную несколько лет назад.

— Какие были курьезные моменты на тренировке?

— Разные бывают шутки. Иногда мы как полевые завершаем атаки, получается иногда криво, смеемся.

— Как бы отреагировал если несколько лет назад, что будешь готовиться к евро?

— Я бы не поверил.

22 мая сборная России прилетела в Австрию, где будет готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Максим Алланазаров)

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