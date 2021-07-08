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Дэвид Джеймс рад выходу сборной Англии в финал Евро-2020

01:38

Посол Евро-2020 Дэвид Джеймс поделился эмоциями от победы сборной Англии над Данией (2:1) в 1/2 финала чемпионата Европы.

«Англия сделала это! Они вышли в финал чемпионата Европы по футболу! Вот это достижение! Какой вечер для всех английских болельщиков! Так держать, Англия», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля