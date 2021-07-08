Дэвид Джеймс рад выходу сборной Англии в финал Евро-2020
01:38
Посол Евро-2020 Дэвид Джеймс поделился эмоциями от победы сборной Англии над Данией (2:1) в 1/2 финала чемпионата Европы.
«Англия сделала это! Они вышли в финал чемпионата Европы по футболу! Вот это достижение! Какой вечер для всех английских болельщиков! Так держать, Англия», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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