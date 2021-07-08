Быстров назвал арбитра матча Англия — Дания словом из трех букв
01:32
Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказал мнение о работе главного арбитра матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.) Данни Маккели.
«Чмо!!!» — написал Быстров в stories Instagram, опубликовав фото арбитра из Нидерландов.
Маккели в дополнительное время назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый не реализовал Харри Кейн, но затем все же добил мяч в ворота.
В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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