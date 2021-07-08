Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Быстров назвал арбитра матча Англия — Дания словом из трех букв

01:32
Instagram Владимира Быстрова.
Instagram Владимира Быстрова.
Теги:

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказал мнение о работе главного арбитра матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.) Данни Маккели.

«Чмо!!!» — написал Быстров в stories Instagram, опубликовав фото арбитра из Нидерландов.

Маккели в дополнительное время назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый не реализовал Харри Кейн, но затем все же добил мяч в ворота.

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Дания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2583
Все опросы
Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«А пенальти левый». Реакция соцсетей на решающий момент матча Англии и Дании
Пассажиры самолета объяснили конфликт с Ваенгой: Задирала босые ноги
Фото: Как дочь предугадала смерть Владимира Меньшова
Сборная Англии обыграла датчан и вышла в финал Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля