Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказал мнение о работе главного арбитра матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.) Данни Маккели.

«Чмо!!!» — написал Быстров в stories Instagram, опубликовав фото арбитра из Нидерландов.

Маккели в дополнительное время назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый не реализовал Харри Кейн, но затем все же добил мяч в ворота.

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.