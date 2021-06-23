Дешам отметил зависимость сборной Португалии от Криштиану Роналду
09:26
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил зависимость Португалии от игры Криштиану Роналду.
«Португальцы очень сильно надеются на Криштиану Роналду и его голы. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся снизить его влияние на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Дешама.
Матч Португалия — Франция состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/
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