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Дешам отметил зависимость сборной Португалии от Криштиану Роналду

09:26
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил зависимость Португалии от игры Криштиану Роналду.

«Португальцы очень сильно надеются на Криштиану Роналду и его голы. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся снизить его влияние на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Дешама.

Матч Португалия — Франция состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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