Дешам отметил зависимость сборной Португалии от Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил зависимость Португалии от игры Криштиану Роналду.

«Португальцы очень сильно надеются на Криштиану Роналду и его голы. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся снизить его влияние на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Дешама.

Матч Португалия — Франция состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 22.00 (мск).