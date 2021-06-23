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Словакия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020

09:00

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Словакии и Испании.

«Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа, чтобы выйти из группы. Они приложат максимум усилий для этого. Очень много критики сейчас в адрес Луиса Энрике и Мораты. Многие считают, что пора расставаться с тренером сборной Испании. Но команда сделает все, чтобы выиграть. Обстановка в коллективе хорошая, много перспективных игроков, которым надо поймать кураж. Когда они это сделают и вольются в коллектив, эта сборная преподнесёт приятные сюрпризы. Уже два матча Испания играет у себя, но положительного результата это не принесло. Так что надо прикладывать больше сил в игре со Словакией»,-сказал Черышев «СЭ».

Матч состоится 23 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

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