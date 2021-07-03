Де Брейне играл против Италии с разрывом связок голеностопного сустава
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал, что провел матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2) с травмой.
«Я хочу очень сильно поблагодарить наш медицинский штаб. То, что я вышел на поле с Италией — чудо, потому что у меня определенно серьезные проблемы с голеностопом. У меня разрыв связок. Я чувствовал ответственность за свою страну и хотел играть. Жаль, что нам не удалось выйти дальше», — приводит официальный сайт УЕФА слова Де Брейне.
В полуфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет с Испанией. Матч состоится 6 июля, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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