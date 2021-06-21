Датские болельщики освистали футболистов сборной России во время разминки

Футболисты сборной России провели разминку перед матчем группового этапа чемпионата Европы против Дании. Все время, что россияне находились на газоне стадиона в Копенгагене, датские болельщики их освистывали, сообщает РИА Новости.

Посетить игру смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).