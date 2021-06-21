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Червиченко — о поражении Украины: «Сегодня они играли так, как это делает сборная России»

21:23
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной Украины в матче группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

«Сегодня мне они понравились меньше, чем в предыдущих двух матчах, — сказал Червиченко «СЭ». — Сегодня украинцы играли так, как это делаем мы. Надеюсь, что у нас сегодня будет все с точностью наоборот — мы будем выглядеть лучше, чем в предыдущих двух матчах. Австрийцы могли и больше выиграть, если бы использовали свои стопроцентные моменты».

Червиченко также отметил, что в составе сборной Украины есть несколько высококлассных игроков.

«Украина — очень быстрая и мобильная команда. Есть несколько хороших игроков — Малиновский, Зинченко, Ярмоленко. У нас тоже есть ребята подобного уровня, но посмотрим, на что они способны. По крайней мере мы сейчас не будем переживать, что сборная Украины вышла, а мы нет. Хоть в этом плане какое-то равновесие», — добавил Червиченко.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения группового турнира.

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