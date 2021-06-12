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Газзаев считает, что любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной России будет идти в сравнение с Акинфеевым

08:20
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер ЦСКА и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о вратарской позиции сборной России на Евро-2020.

«В последних товарищеских играх выступал Шунин. Сейчас судить сложно, но, скорее всего, в воротах будет играть именно он. Все привыкли видеть в воротах Акинфеева, который на протяжении многих лет был вратарем номером один. Игорь оставил огромный след в футболе. Он показал преданность своему клубу и своей национальной команде. Сегодня любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной будет идти в сравнение с Акинфеевым. Шунин — достаточно опытный вратарь, который, на мой взгляд, очень стабильно выступает в РПЛ», — приводит слова Газзаева «Известия».

В заявке сборной России на Евро-2020 три вратаря: Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Первый матч на турнире Россия проведет против Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России также сыграет в групповом раунде с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1177470/artem-bukhaev/shansy-protiv-belgii-est-v-etoi-zhizni-net-nichego-nevozmozhnogo

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи