Газзаев считает, что любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной России будет идти в сравнение с Акинфеевым

Бывший главный тренер ЦСКА и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о вратарской позиции сборной России на Евро-2020.

«В последних товарищеских играх выступал Шунин. Сейчас судить сложно, но, скорее всего, в воротах будет играть именно он. Все привыкли видеть в воротах Акинфеева, который на протяжении многих лет был вратарем номером один. Игорь оставил огромный след в футболе. Он показал преданность своему клубу и своей национальной команде. Сегодня любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной будет идти в сравнение с Акинфеевым. Шунин — достаточно опытный вратарь, который, на мой взгляд, очень стабильно выступает в РПЛ», — приводит слова Газзаева «Известия».

В заявке сборной России на Евро-2020 три вратаря: Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Первый матч на турнире Россия проведет против Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России также сыграет в групповом раунде с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).