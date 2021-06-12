Газзаев считает, что любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной России будет идти в сравнение с Акинфеевым
Бывший главный тренер ЦСКА и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о вратарской позиции сборной России на Евро-2020.
«В последних товарищеских играх выступал Шунин. Сейчас судить сложно, но, скорее всего, в воротах будет играть именно он. Все привыкли видеть в воротах Акинфеева, который на протяжении многих лет был вратарем номером один. Игорь оставил огромный след в футболе. Он показал преданность своему клубу и своей национальной команде. Сегодня любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной будет идти в сравнение с Акинфеевым. Шунин — достаточно опытный вратарь, который, на мой взгляд, очень стабильно выступает в РПЛ», — приводит слова Газзаева «Известия».
В заявке сборной России на Евро-2020 три вратаря: Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.
Первый матч на турнире Россия проведет против Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России также сыграет в групповом раунде с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1177470/artem-bukhaev/shansy-protiv-belgii-est-v-etoi-zhizni-net-nichego-nevozmozhnogo
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю