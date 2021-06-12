Заслуженный артист России Валерий Сюткин поделился ожиданиями с «СЭ» от первого матча сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«Удачи нашей команде! — сказал Сюткин «СЭ». — Все остальное зависит от профессионализма наших игроков, от тренерских решений. Если честно, я смотрю футбол на эмоциональном уровне. Будет приятно, если мы дадим хороший результат и яркую, нацеленную на победу игру. Подхожу к этому турниру с реализмом. Я люблю чемпионаты Европы и мира, потому что создается ощущение праздника. К сожалению, потом в полуфиналах и финалах радуешься за другие сборные. Что тут сделать? От этого игра не становится менее интересной. Нам нужно много трудиться, чтобы достичь хорошего результата. Я верю, что мы можем это сделать».

Сюткин также считает, что сборная России может играть в яркий, подвижный и современный футбол.

«На чемпионате мира-2018 было очень много приятных моментов в игре нашей сборной. Этот турнир показал, что мы можем играть в подвижный, современный и яркий футбол. Значит, эту историю надо развивать, и как-то простимулировать процесс. Речь идет не о деньгах, а о тактике, о любви к процессу. Я музыкант, потому что люблю процесс игры на инструменте. Когда я вижу, что людям это приносит удовольствие, то у меня вырастают крылья. Хочется, чтобы наши футболисты поймали это чувство и бежали вперед», — добавил Сюткин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)