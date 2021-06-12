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Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020

10:00
Денис Черышев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Черышев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России Валерий Сюткин поделился ожиданиями с «СЭ» от первого матча сборной России на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«Удачи нашей команде! — сказал Сюткин «СЭ». — Все остальное зависит от профессионализма наших игроков, от тренерских решений. Если честно, я смотрю футбол на эмоциональном уровне. Будет приятно, если мы дадим хороший результат и яркую, нацеленную на победу игру. Подхожу к этому турниру с реализмом. Я люблю чемпионаты Европы и мира, потому что создается ощущение праздника. К сожалению, потом в полуфиналах и финалах радуешься за другие сборные. Что тут сделать? От этого игра не становится менее интересной. Нам нужно много трудиться, чтобы достичь хорошего результата. Я верю, что мы можем это сделать».

Сюткин также считает, что сборная России может играть в яркий, подвижный и современный футбол.

«На чемпионате мира-2018 было очень много приятных моментов в игре нашей сборной. Этот турнир показал, что мы можем играть в подвижный, современный и яркий футбол. Значит, эту историю надо развивать, и как-то простимулировать процесс. Речь идет не о деньгах, а о тактике, о любви к процессу. Я музыкант, потому что люблю процесс игры на инструменте. Когда я вижу, что людям это приносит удовольствие, то у меня вырастают крылья. Хочется, чтобы наши футболисты поймали это чувство и бежали вперед», — добавил Сюткин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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