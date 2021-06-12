Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало отличился в матче группового этапа чемпионата Европы против Дании. Он открыл счет во второй тайме — 1:0.

Последовал навес в штрафную, и Похьянпало сумел в падении пробить головой. Голкипер датча Каспер не смог справиться с мячом, и тот залетел в сетку.

Матч Дания — Финляндия был прерван и возобновился в 21.30 (мск).

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0.