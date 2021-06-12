Перенесший клиническую смерть футболист поддержал Кристиана Эриксена
Экс-игрок «Болтона» Фабрис Муамба, перенесший клиническую смерть в 2012 году, поддержал полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.
В концовке первой половины встречи между командами Дании и Финляндии на Евро-2020 хавбек потерял сознание и упал на газон. Выбежавшие на поле медики начали делать игроку массаж сердца.
Он был отправлен в больницу и уже пришел в сознание. Матч Дания — Финляндия возобновился после длительной паузы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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