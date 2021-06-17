Дания — Бельгия: Де Брейне вывел бельгийцев вперед и не стал праздновать гол
20:29
Сборная Бельгии вышла вперед в матче Евро-2020 с Данией. Отличился Кевин Де Брейне.
Футболист забил на 70-й минуте. Из уважения к соперникам и Кристиану Эриксену он не стал праздновать гол.
Счет матча — 2:1 в пользу бельгийцев.
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