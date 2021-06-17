Сборная Бельгии вышла вперед в матче Евро-2020 с Данией. Отличился Кевин Де Брейне.

Футболист забил на 70-й минуте. Из уважения к соперникам и Кристиану Эриксену он не стал праздновать гол.

Счет матча — 2:1 в пользу бельгийцев.