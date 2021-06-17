Сайт Sport.ua опубликовал материал о матче Евро-2020 Украина — Македония (2:1).

«Активное начало матча от подопечных Шевченко, конечно, вселяло оптимизм в то, что долго соперник не сможет выдерживать настолько высокий темп, — пишет автор материала Сергей Цыба. — Наверняка понимали это и сами македонцы, поэтому контратаки с небольшим количеством игроков старались организовывать. До опасных моментов у ворот Бущана дело не доходило, но вздрагивать иногда приходилось.

По такой игре, конечно же, нужен был гол. И сборная Украины его забила. Даже не один, а два. Сначала Малиновский здорово нашел в штрафной Ярмоленко, тот подсекал мяч над голкипером, но заработал только угловой, после которого наша сборная повела в счете. Малиновский сделал передачу в центр штрафной, Караваев сделал шикарную скидку, а Ярмоленко, уйдя от опеки соперника, закатил мяч в ворота. А на 34-й минуте Ярмоленко выступил в роли ассистента, отправив тет-а-тет с голкипером Яремчука. Пауза на проверку офсайда была длиною в вечность, но после нее аргентинский арбитр указал на точку — 2:0!

Нервной концовки, к сожалению, избежать не удалось. К счастью, уровень Северной Македонии не позволил создать у наших ворот финальный штурм, но все равно было очень напряженно. Но Украина выстояла! У нас первая победа на Евро за 8 лет и хорошие шансы на выход из группы».

В составе победителей забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У македонцев отличился Эзджан Алиоски.