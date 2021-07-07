Дамсгор стал самым молодым автором гола в истории Дании в плей-офф чемпионатов Европы
23:00
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче с командой Англии в полуфинале чемпионата Европы. На 30-й минуте первого тайма он забил гол прямым ударом со штрафного.
Таким образом, он стал самым молодым автором гола в истории сборной Дании в плей-офф чемпионатов Европы (21 год и 4 дня).
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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