Чилвелл и Маунт в полночь вернутся в сборную Англии после самоизоляции

Игроки сборной Англии защитник Бен Чилвелл и полузащитник Мейсон Маунт в полночь присоединятся к команде после двух недель карантина, сообщает пресс-служба англичан.

Ранее футболисты вошли в список контактных лиц одноклубника по «Челси» — полузащитника сборной Шотландии Билли Гилмора. 21 июня Гилмор сдал положительный тест на коронавирус.

Чилвелл и Маунт смогут принять участие в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии.

Матч Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня, начало — в 19:00 (мск).