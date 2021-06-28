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Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы

21:51
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Сборная Испании в дополнительное время одержала победу над командой Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Прошедшая в Копенгагене встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев.

Этот матч стал не только самым результативным на Евро-2020, но и одним из самых результативных в истории всех чемпионатов Европы.

Больше голов было забито только в полуфинале чемпионата Европы 1960 года, в котором Югославия переиграла Испанию (5:4).

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • GiantTemo1

    Вот это да! Францию и Испанию перепутать! Югославы обыграли хозяев турнира - французов, а не испанцев!

    28.06.2021

  • resifi

    Может всё-таки Югославия переиграла Францию?

    28.06.2021