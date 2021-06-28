Сборная Испании в дополнительное время одержала победу над командой Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Прошедшая в Копенгагене встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев.

Этот матч стал не только самым результативным на Евро-2020, но и одним из самых результативных в истории всех чемпионатов Европы.

Больше голов было забито только в полуфинале чемпионата Европы 1960 года, в котором Югославия переиграла Испанию (5:4).