Матч Хорватия — Испания стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы
21:51
Сборная Испании в дополнительное время одержала победу над командой Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Прошедшая в Копенгагене встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев.
Этот матч стал не только самым результативным на Евро-2020, но и одним из самых результативных в истории всех чемпионатов Европы.
Больше голов было забито только в полуфинале чемпионата Европы 1960 года, в котором Югославия переиграла Испанию (5:4).
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GiantTemo1
Вот это да! Францию и Испанию перепутать! Югославы обыграли хозяев турнира - французов, а не испанцев!
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resifi
Может всё-таки Югославия переиграла Францию?
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