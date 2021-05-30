Червиченко уверен, что травма Де Брейне не поможет сборной России на Евро-2020

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне и его возможное отсутсвие на Евро-2020.

29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. 29-летний Де Брейне покинул поле из-за повреждения после столкновения с Антонио Рюдигером.

«Как повезло-то! Радоваться нехорошо, конечно, но, судя по всему, игроки «Челси» помогают не только хозяину обрести трофеи, но и сборной России облегчают жизнь. Но вообще я уверен, что нам это не поможет. Сборная Бельгии настолько сильна, что шансов у нас практически нет. Ну ладно, де Брейне нет, а кто будет держать Лукаку? Что делать с Витселем? А если Азар будет играть, то совсем беда», — сказал «СЭ» Червиченко.

Также Червиченко прокомментировал возможности состава сборной России на Евро-2020.

«Если мы не можем обыграть молдован, то с чего решили, что можем обыграть финнов? У нас сзади Семенов, Кудряшов. Кого они будут держать? Ребятам за 30 лет, медленные. А датчане летят как с катапульты. У нас очень спорный состав сборной. Вратари, конечно, хорошие, но не спасители. Почему-то Максименко, спасителю «Спартака», место в сборной не находится, Гильерме тоже. Может быть Сафонов иногда что-то проявлял, но он как увидит темнокожего футболиста, так на колени начнет плюхаться и, извиняясь, пропускать от него мячи. Поэтому против бельгийцев с Лукаку его ставить вообще нельзя в ворота», — добавил Червиченко.

Сборная Бельгия — соперник России по группе чемпионата Европы-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня.

(Елизавета Денисова)