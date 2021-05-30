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Сане – о Евро-2020: «Выиграть этот турнир – давняя мечта»

17:20
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Знаю, что провел не лучший сезон. Мне было немного сложнее из-за пандемии и травмы колена. Было важно вновь обрести нужный ритм, быть здоровым – и это удалось.

Теперь я сосредоточусь на Евро. Выиграть этот турнир – давняя мечта. Мы должны выложиться на все сто процентов, и мы качественно готовимся к турниру. Есть определенное давление, однако все мы с нетерпением ждем это испытание», – приводит слова Сане Goal.

В сезоне-2020/21 25-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/sane-reflects-difficult-first-year-bayern-munich-eyes-euro/sx9p9iw5t3sm1hi9i0fr6ydj0

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