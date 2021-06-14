Червиченко о сравнении сборных России и Украины: «Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» сравнил сборные России и Украины на чемпионате Европы-2020.

«Сборная Украины лучше подобрана, она моложе и быстрее. Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время. Разве можно их сравнить? Отсюда начинаются и все остальные причины. Да и футбол у них развивается более динамично. У них ребята более жесткие и боевые.

А у нас кто в лес, кто по дрова. Более-менее молодой парень выходит, а все начинают его хвалить. В итоге он выходит и обсирается больше, чем лошадь. Так что, у них сборная сильнее и интереснее", — сказал Червиченко «СЭ».

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3. 16-го числа наша сборная проведет вторую игру на турнире против Финляндии.

(Данил Алешин)