«Черт, мне только 29 лет». Врач рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание
Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнфельд рассказал, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сказал после того, как пришел в сознание. Футболист пережил остановку сердца.
«В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки.
Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: «Ты вернулся?» Он ответил: «Я здесь». А потом добавил: «Черт, мне только 29 лет», — рассказал Кляйнфельд.
Сообщалось, что сегодня, 18 июня, футболиста должны выписать из больницы. Накануне игроку был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/17/im-only-29-years-old-what-christian-eriksen-said-after-his-life-was-saved
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