Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии.

«В первом матче Швеция очень внимательно сыграла в обороне и достигла хорошего результата. Играть в атаку против испанцев — смерти подобно. Да, отдали мяч, сидели в обороне, но ничья с испанцами — качественный задел на выход из группы. Им необходимо выигрывать в этом матче, иначе Словакия уйдет в отрыв. Словаки довольно уверенно обыграли Польшу, не дали создать почти ничего у своих ворот. В этом матче Швеции придется много атаковать, а Словакии наоборот нужно уйти в глухую оборону, их устроит ничья. Если шведам улыбнется удача, они должны победить. Считаю их фаворитами в этом матче», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч Швеция-Словакия состоится 18 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.