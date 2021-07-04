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Черданцев — о матче России и Украины: «Шансы наших сборных 50 на 50»

14:25
Игрок сборной Украины Александр Зинченко. Фото AFP
Игрок сборной Украины Александр Зинченко. Фото AFP
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Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» оценил шансы сборных России и Украины в вероятном очном матче, а также отметил выход из группы команды Андрея Шевченко.

— До чемпионата Европы вам казалось, что сборная Украины сильнее нашей?

— Неправомерное сравнение.

— Почему же?

— Украины вышли из группы с теми же тремя очками, что и мы. Дело в разнице мячей. Вот в чем проблема — не должны были мы 0:3 проигрывать Бельгии! Об этих бельгийцах больше разговоров. Любой понимающий в футболе человек скажет: рейтинг ФИФА — ни о чём. Не отражает реальную силу команды. Не должны были этой Бельгии проигрывать дебютный матч дома, при своих болельщиках 0:3! Пропустили бы меньше — из группы вышли бы мы, а не Украина. Так что сравнивать? Мы же с ними не играли!

— А если б играли — на кого поставили бы последние 12 тысяч?

— Я не ставлю. Ставка — всегда проигрыш. Букмекеры тебя обыграют. Но шансы наших сборных 50 на 50.

Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»

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