Черданцев — о России на Евро: «Сборная полностью провалила турнир»
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020 виноваты все члены команды. Также Георгий выбрал худшую сборную турнира.
— В нашей сборной герои со знаком «плюс» и «минус»?
— Не хочу расставлять плюсы и минусы. Сборная полностью провалила турнир. Я не согласен, что «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Это общий тотальный минус. Без положительных героев и виноватых. Огромное разочарование.
— Для вас лично — худшая по игре команда чемпионата?
— Турция.
— Разве турки смотрелись не веселее наших?
— Нет-нет, они провалились. У Турции команда состоит из футболистов, которые выступают в хороших клубах. В топ-чемпионатах. Большая футбольная страна, полуфиналист чемпионата мира. А сыграли безобразно. От Уэльса получить 0:3!
Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»
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