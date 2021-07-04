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Черданцев — о России на Евро: «Сборная полностью провалила турнир»

14:15
Футболисты сборной России Артем Дзюба, Алексей Ионов и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России Артем Дзюба, Алексей Ионов и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020 виноваты все члены команды. Также Георгий выбрал худшую сборную турнира.

— В нашей сборной герои со знаком «плюс» и «минус»?

— Не хочу расставлять плюсы и минусы. Сборная полностью провалила турнир. Я не согласен, что «выигрывает команда, а проигрывает тренер». Это общий тотальный минус. Без положительных героев и виноватых. Огромное разочарование.

— Для вас лично — худшая по игре команда чемпионата?

— Турция.

— Разве турки смотрелись не веселее наших?

— Нет-нет, они провалились. У Турции команда состоит из футболистов, которые выступают в хороших клубах. В топ-чемпионатах. Большая футбольная страна, полуфиналист чемпионата мира. А сыграли безобразно. От Уэльса получить 0:3!

Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»

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Юрий Голышак все материалы автора

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