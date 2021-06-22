«Черчесов выбрал верную тактику. Датчане были обескуражены». Орлов о первом тайме России с Данией

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что до первого гола в матче чемпионата Европы-2020 Россия — Дания (1:4) тактика главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова работала.

«Главный вывод по этой игре? К сожалению, дело в игроках, — сказал Орлов. — Черчесов выбрал верную тактику, и в первом тайме до гола хозяев она работала. Датчане не понимали, что происходит, они были обескуражены. Против бельгийцев они здорово прессинговали, а тут ничего не получалось. Почему? Наши верно расположились, все перекрывали.



Но потом случился этот первый гол. Конечно, тренер несет ответственность за поражение. Но как Джикия, который считается нашим ведущим защитником, дал пробить сопернику?! Тот же просто как на тренировке все исполнил…

Ну а второй мяч… Это даже трудно объяснить. Что случилось с Зобниным? «Герой» встречи… На таком уровне такие вещи просто недопустимы!»