Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о крупном поражении сборной России от Дании (1:4) в последнем матче группового этапа чемпионата Европы

— Главный вывод по этой игре? К сожалению, дело в игроках. Черчесов выбрал верную тактику, и в первом тайме до гола хозяев она работала. Датчане не понимали, что происходит, они были обескуражены. Против бельгийцев они здорово прессинговали, а тут ничего не получалось. Почему? Наши верно расположились, все перекрывали.

Но потом случился этот первый гол. Конечно, тренер несет ответственность за поражение. Но как Джикия, который считается нашим ведущим защитником, дал пробить сопернику?! Тот же просто как на тренировке все исполнил...

Ну а второй мяч... Это даже трудно объяснить. Что случилось с Зобниным? «Герой» встречи... На таком уровне такие вещи просто недопустимы!

Светлые пятна в нашей команде? Сафонов и Дивеев. Вот они вдвоем в целом смотрелись неплохо. Повторю: тактика была правильной, но как можно допускать такие ляпы?

И приходится признать, что в атаке мы вновь играли примитивно. Опять забросы на Дзюбу, которого держали втроем. Ему было непросто, хотя он старался. Головин имел момент. Но не исполнил... Не было у нас классных проходов по флангам, прорывов. Сколько ударов мы нанесли из-за пределов штрафной?

Проиграли, конечно, по делу, датчане объективно сильнее. Четыре мяча, наверное, все-таки многовато. От Головина и Миранчука я ждал большего. Но надо рассматривать командную игру в целом. У Зобнина с Оздоевым никакой связи не было с Миранчуком и Головиным! Ну разные они, разные футбольные интеллекты!

Нам надо растить футболистов, озаботиться уже этим вопросом. Необходимо резко обновлять эту команду. Резко! Другого пути нет.

Судьба Черчесова? Его контракт, насколько я понимаю, продлен. Посмотрим, как решит руководство, как настроена общественность. Моя позиция? В первом тайме он все верно выстроил, обескровил датчан, засушил игру, не давал хозяевам разгоняться

Наши ребята искали лазейки, моменты. Но при этом приходится признать: у нас мало что наиграно впереди. Только забросы на Дзюбу... Тут возникают вопросы к тренеру, да.

Когда Дзюба забил с пенальти, не скрою, появилась надежда, что можем спасти матч. Но потом я понял одну вещь: у нас нет атакующих футболистов, нет тех, кто делает разницу... Головин, Миранчук? Я про атакующую игру в целом. Ее я не увидел. Про трюки Фернандеса все соперники же знают. Мы медленно играем! Даже финны быстрее...

Очень грустно. Мы так ждали этот Евро. Не знаю, как такой результат повлияет на популярность футбола в нашей стране. Нам остается только болеть за сборную России. Она же наша!

Что все-таки можно изменить? Слушайте, у нас ведущий тренер Бердыев фактически без работы. Сейчас он советник в «Кайрате». Но почему он не работает в России?

Намекаю ли я на то, что Курбана Бекивечиа нужно пригласить в национальную команду. В теории — а почему бы и нет? Ну он же давал результат со скромными командами, с тем же «Ростовом». Я же встречался с ним, делал интервью не так давно. Он так интересно и подробно рассказывает о футболе, так понимает все нюансы игры! Не знаю, почему его в свое время не назначили в сборную.

Я не настаиваю на отставке Черчесова. Нет, я к этому сейчас не призываю. Но просто я вам задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов молодец, вывел нас в четвертьфинал чемпионата мира. Но сейчас у него провал.