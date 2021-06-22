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Дмитрий Губерниев: «Мы сборная по антифутболу! Черчесову надо в отставку?»

01:05
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной России от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 жестко высказался об игре нашей команды.

«Мы сборная по антифутболу! Вообще без шансов! Увы! Черчесову надо в отставку? Жду комментарии!» — написал Губерниев в Instagram.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

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