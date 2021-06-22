Дмитрий Губерниев: «Мы сборная по антифутболу! Черчесову надо в отставку?»
01:05
Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной России от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 жестко высказался об игре нашей команды.
«Мы сборная по антифутболу! Вообще без шансов! Увы! Черчесову надо в отставку? Жду комментарии!» — написал Губерниев в Instagram.
В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.
Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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