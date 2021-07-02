Черчесов вновь ответил на вопрос об отставке: «Дайте мне, пожалуйста, встретиться с моим руководителем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще раз ответил на вопрос об отставке.

«Дайте мне, пожалуйста, встретиться с моим руководителем. Я извиняюсь, можно взрослому человеку, а я считаю себя взрослым человеком... Я уже... Я отвечаю на этот вопрос — у меня опять спрашивают. Дайте мне встретиться с моим руководителем. Я занимаю государственную должность, государственную должность так просто не оставляют. Я так воспринимаю. Кого-то приглашают, меня приглашать не надо — меня назначили. Я свою работу делаю. Как только скажут стоп — все», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.